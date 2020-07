Thiemove izjave došle su Kyrgiosu na volej: “O čemu govoriš? Ljudi gube živote, voljene…”

Australski tenisač Nick Kyrgios u više je navrata javno kritizirao ponašanje pojedinaca tijekom pandemije koronavirusa, a svoju su porciju dobili i sudionici Adria Toura i njegove zadarske postaje.

Krajem lipnja odrapio je po Saschi Zverevu jer Nijemac nije poštovao samo-izolaciju, a nakon toga se nije štedio niti u verbalnom meču s Borisom Beckerom, koji ga je nazvao “kukavicom”.

Što god mislili o Nicku, nema sumnje da on svoju platformu koristi odgovorno; ima stav, ne boji ga se izgovoriti i u cijelom čušpajzu oko Adria Toura ispao je jedan od rijetkih glasova razuma. Nažalost, nekima se to ne sviđa.

Tako je, recimo, Dominic Thiem pojurio stati u obranu jadnim privilegiranim tenisačima koji su, eto, bili meta kritika zbog svog neodgovornog ponašanja. Austrijanac je nedavno rekao kako je Zverev “pogriješio” ali da “ne razumije zašto se toliko ljudi miješa” i da mu se “ne sviđa kako se ljudi ponašaju prema njemu.”

This just shows what a joke @ThiemDomi @AlexZverev & @DjokerNole think this is, 2 of them partying like potato’s during a global pandemic. People losing lives, loved ones and friends, and then Thiem standing up for the ‘mistake’🤦🏽‍♂️ these guys are the ‘top’ of our sport. SMH

