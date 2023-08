Thierry Henry preuzeo je francusku U-21 rukometnu… Pardon, nogometnu reprezentaciju

Španjolskog stratega nije slijedio kada je preuzeo Portugal, a Henry je kratko bio u konkurenciji i za izbornika francuske ženske nogometne reprezentacije. Međutim, taj je posao dobio Hervé Renard koji je na upravo završenom Svjetskom prvenstvu došao do četvrtfinala i ispao od domaćina Australije poslije raspucavanja.

No, sada je napokon došlo vrijeme za novi Henryjev posao, a ponovno će se pronaći u reprezentativnom sustavu. Naime, glasoviti Arsenalov napadač preuzeo je kormilo muške U-21 reprezentacije koju je prethodno vodio Sylvain Ripoll; na ovogodišnjem U-21 Euru nije ispunio očekivanja i iznenađujuće je ispao od Ukrajine u četvrtfinalu.

Henry je dobio ugovor do 2025. godine kada će se igrati novi U-21 Euro, ali valja napomenuti da je ovime postao i izbornik olimpijske reprezentacije, što je puno važnije s obzirom na to da je Francuska domaćin tamošnjeg turnira. Domaća javnost svakako će imati velika očekivanja od te smotre, posebice zato jer je bazen talenta kojim zemlja raspolaže golem.

