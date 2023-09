‘This is my message to you’: Ajaxovi navijači su kod 3-0 za Feyenoord bakljama izazvali prekid

Najprije su u teren počeli ubacivati razne predmete, što je po pravilniku nizozemskog prvenstva dovoljno za prekid utakmice, a onda su krajem prvog dijela na travnjak poslali i jednu baklju. Uz sve te prekide, uslijedila je i maratonska sudačka nadoknada, no ništa se nije promijenilo niti u drugom poluvremenu.

Ajax – Feyenoord again suspended. Ultras throw fireworks for the 2nd time on the pitch. Score 0-3, 55min played. #AJAFEY #pyro #ajax pic.twitter.com/vgzDNc7Eza

— DanielsenAxedal (@DanielsenAxedal) September 24, 2023