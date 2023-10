Thomas Frank je u 2023. upisao više ligaških pobjeda na Bridgeu od Lamparda i Pocha zajedno

Naime, Frank Lampard i Mauricio Pochettino trenutno zajedno bilježe jednu jedinu ligašku pobjedu kod kuće u 2023. godini, odnosno, u posljednjih sedam mjeseci; ona je uslijedila početkom sezone protiv Luton Towna kada su Bluesi slavili 3-0. Brentford je, u međuvremenu, ostvario dvije prvenstvene pobjede na Bridgeu pa slobodno možemo reći da je njegov menadžer Thomas Frank ove godine upisao više ligaških trijumfa na tom stadionu od posljednja dva stratega Bluesa zajedno.

Thomas Frank (2) has now won more Premier League games at Stamford Bridge in 2023 than Mauricio Pochettino and Frank Lampard combined (1). 😅 pic.twitter.com/GeEqUfV3IS

— Squawka (@Squawka) October 28, 2023