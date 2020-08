Thomas Meunier je malo kritizirao PSG. Kaže da je htio ostati do kraja sezone, ali da je potjeran

Malo bi bilo za reći da su se Thomas Meunier i Paris Saint-Germain rastali na ne baš prijateljski način ili, da budemo precizniji, da 28-godišnji branič Borussije Dortmund ne osjeća gorčinu kad se sjeti svojih posljednjih odlazaka u direktorske kancelarije pariškog kluba.

Priznaje, želja mu je bila, unatoč u veljači potpisanom ugovor za BVB, odraditi sezonu do kraja s PSG-om, nastupiti s klubom u Lisabonu na završnici Lige prvaka, no umjesto toga sad se nalazi u Bad Ragazu gdje se dortmundska momčad priprema za novu bundesligašku sezonu. Nije zbog toga nesretan, samo nije sretan što mu nije omogućeno da pokuša napasti trofej u Ligi prvaka s bivšom momčadi.

Officially back on the pitch after 5 months in my living room. It feels really good! 🥳🥳

Nach 5 Monaten in meinem Wohnzimmer wieder offiziell auf dem Feld. Es fühlt sich wirklich gut an! 🥳🥳#TÔTOUTARD #HEJABVB 🟡⚫ pic.twitter.com/oFlGcDI09S

— Thomas Meunier (@ThomMills) August 4, 2020