Thomas Müller možda i je kralj asistencija, ali on je za njemačku reprezentaciju završena priča

Točno 100 utakmica odigrao je Thomas Müller za njemačku izabranu vrstu iz koje je protiv svoje volje morao izaći još prošle godine. Točnije, posljednji je put za Elf nastupio u studenom 2018., a onda ubrzo čuo od izbornika Joachima Löwa da više ne konkurira za nastupe.

Istu su poruku dobili Jérôme Boateng i Mats Hummels, momci koji danas imaju 31 godinu. Müller je jedno ljeto mlađi. I igra sjajno.

U Bayernovoj momčadi koja će i ove sezone podići trofej namijenjen prvaku u prvenstvu prosječno nastupa 65 minuta po ogledu. Nastupio je u svih 29 izmjenjujući se u pravilu na pozicijama drugog napadača, ofenzivnog veznog i desnog krila. Uz sedam prvenstvenih golova skupio je i 18 asistencija koje ga stavljaju na čelno mjesto poretka najboljih dodavača za gol u njemačkom prvenstvu.

18 – @esmuellert_ is the first player since detailed data collection 2004-05 to provide 18 assists on the first 29 matchdays of a #Bundesliga campaign. Unselfish. @FCBayernEN #FCBF95 pic.twitter.com/ZjQfjXTd23

— OptaFranz (@OptaFranz) May 30, 2020