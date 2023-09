Tik-tok, vrijeme curi: Victor Osimhen na ruganje odgovorio pogotkom, a poentirao je i Hviča

Nigerijac je prvo odbio pucati udarac s bijele točke koji je u 17. minuti izborio Hviča Kvarachelia, a na kraju ga je izveo Piotr Zieliński i to uspješno. Međutim, Osimhen je dočekao svoj trenutak pa je u 39. minuti smireno finiširao akciju na dodavanje Mattea Politana; ovo mu je bila peta uzastopna utakmica u kojoj je zabio Udineseu, svojoj redovitoj mušteriji.

Victor Osimhen has scored for Napoli against Udinese! 👑 pic.twitter.com/ZYfUVeHjF0

