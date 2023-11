Tipični Talijani: Azzurri su nekako odigrali ‘nulu’ s Ukrajinom i izravno izborili Euro

Prvo poluvrijeme nije razočaralo, bez obzira na to što nismo vidjeli pogotke, a posebno ne u prvih 25 minuta. Obje ekipe krenule su udarnički, pogotovo Ukrajinci koji su u 14. minuti zaprijetili finim udarcem Georgija Sudakova koji je natjerao Gianluigija Donnarummu na protezanje, a Talijani su u tim trenucima napadali većinom preko ionako raspoloženog Federica Chiese i Giacoma Raspadorija.

Međutim, možda i najbolju prigodu u prvom dijelu promašio je Davide Frattesi koji je u 29. došao oči u oči s Anatolijem Trubinom i iz tog dvoboja izašao kao gubitnik. Treba spomenuti sjajnu loptu kojom je Chiesa stvorio tu prigodu, a ekipe su na poluvrijeme otišle mirnih mreža, iako smo mogli vidjeti sve i svašta.

Ukrajinci dugo vremena nisu stvorili prigodu, ali zato su je dočekali u 63. minuti kada je Mihajlo Mudrik ostao sam na lijevoj strani kaznenog prostora i gađao bliži kut, ali Donnarumma ga je uspio pokriti i izbiti loptu u korner.

Italy are heading to Euro 2024 to defend their title 🇮🇹 pic.twitter.com/Xj0XwfuvzX

— B/R Football (@brfootball) November 20, 2023