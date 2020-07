Tko čeka, taj i dočeka: Ronaldo je protiv Torina zabio svoj prvi gol iz ‘slobodnjaka’ za Juventus

Osim što je u torinskom derbiju Gianluigi Buffon postao igrač s najviše nastupa u povijesti Serie A, u pobjedi Juventusa nad Torinom (4-1) u 30. kolu prvenstva svjedočili smo još jednoj obljetnici — Cristiano Ronaldo, naime, postigao je svoj prvi pogodak za Juventus iz slobodnog udarca.

Ronaldovo uporno pokušavanje da zabije iz ‘slobodnjaka’ postalo je u međuvremenu predmetom zafrkancije, ali čekanju je napokon došao kraj. U 61. minuti utakmice Ronaldo je s dvadesetak metara prebacio zid i pogodio za 3-1. Zabio je iz 41. pokušaja, iako neki izvori navode i da je ovo bio 43. pokušaj

Cristiano Ronaldo's free-kicks for Juventus by numbers, in the league and Champions League:

❍ 41 attempts

❍ 12 on target

❍ 1 goal

Finally. pic.twitter.com/UAoC2EtHQv

— Squawka Football (@Squawka) July 4, 2020