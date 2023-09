Tko je prvi došao do 10 golova u ligama Petice? Nitko od razvikanih imena, već Serhou Guirassy

To je Serhou Guirassy, 27-godišnji golgeter iz Gvineje, odnosno igrač koji se prvi može pohvaliti da je ove sezone u ligama Petice već na dvoznamenkastom učinku. Dva je svoja pogotka ugradio u sinoćnji trijumf, a trećeg je pridoda Enzo Millot, pa Guirassy sad na svom kontu ima čak 10 zgoditaka. Već u ovih šest nastupa je gotovo dosegnuo svoj prošlosezonski skor, tada je na kraju imao 11 ligaških golova.

10 – @Guirassy_19 has scored his 10th Bundesliga goal this season, matching the record after five Bundesliga matchdays only previously achieved by Robert Lewandowski in the 2020-21 season. EarlyForm. #VfBSVD https://t.co/0Eafwhh4F3

— OptaFranz (@OptaFranz) September 22, 2023