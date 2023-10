Tko kome nego Sopić svome: Rijeka je dobila Goricu i vratila se na vrh HNL ljestvice

‘Derbi Željka Sopića‘ ipak je pripao Željku Sopiću. Njegova Rijeka na Rujevici je ugostila njegovu Goricu i slavila s teških 1-0 te se tako vratila na vrh ljestvice HNL-a.

Očekivali smo veliku borbu i čvrst susret Sopićeve bivše i sadašnje momčadi koje itekako imaju njegov potpis, ali brzo je stigao trenutak koji je ‘otvorio’ igru. Bolje je krenula Rijeka, već u trećoj minuti odlično zaprijetila preko Mateja Mitrovića, a povela je u sedmoj minuti.

Toni Fruk obavio je veći dio posla, pokupio je oduzetu loptu na sredini pa proslijedio9 Marcu Pašaliću. Ovaj je opazio da na 20 metara ima priliku za šut, a kad je to tako, onda znate što slijedi: lijeva noga, bomba i novi sjajan pogodak od stative za vodstvo Rijeke.

Utakmica se nakon toga primirila na kakvih 15-ak minuta, ali tamo na polovici prvog dijela opet se sve razbuktalo. Prvo je Marko Pjaca odlično tukao iskosa s nekih osam metara, ali iskazao se Ivan Banić, dok je praktički u sljedećem napadu na drugoj strani iz daljine zaprijetio Dino Štiglec.

Dobru situaciju, na kraju ne priliku, bilježimo u 29. kada je Momo Yansane mogao sam na Banića, ali se spetljao, dok su do odmora još za vrlo raspoložene domaće prijetili opet Pjaca pa Niko Janković iz slobodnjaka.

I ako je Gorica u prvom dijelu bila potpuno indisponirana, u drugom je ipak zaigrala bolje. Mogla je ipak primiti drugi gol vrlo brzo jer nakon samo 30 sekundi domaći su složili priliku za Pašalića koji je tukao malo kraj gola, a onda je odgovorio Josip Mitrović čiji je udarac obranio Nediljko Labrović. No, ispala mu je lopta, na nju je natrčao Lenny Ilečić kojem je ipak domaćin ušao u blok.

Marko Pjaca na ovom je susretu izrazito htio pogodak i tukao je kad god je mogao, tako je bilo i u 58. kad se na lijevoj strani s nekih 10 metara izborio za šut i pucao u prvi kut, ali takve lukavštine nisu dovoljne za svladati Banića. U 61. je Pjaca pronašao Yansanea koji je pucao, pogodio stativu i natjerao Krešimira Krizmanića da pogodi svoju mrežu, ali napadač Rijeke sve je to odradio iz debelog zaleđa.

Gorica je pokušavala sve više napadati, ali ipak ostaje samo na bljeskovima poput ona dva udarca izvana koje je Jurica Pršir odaslao u 68. i 69. minuti. Prvi je išao dosta iznad gola, a drugi je ipak bio kudikamo bolji i prošao je tik uz stativu.

Došli smo tako do nadoknade, a onda je Gorica propustila zlatnu priliku za izjednačenje. Stjepan Radeljić loše je reagirao na jedan ubačaj i lopta je pala do Luke Kapulice, ali on puca u blok pa se lopta odbila do Ilečića koji je tukao, ali Mitrović je odbio s gol crte. U nastavku akcije novi opasan ubačaj, ali Ilečić je zamalo promašio loptu iako je bio u sjajnoj poziciji na petercu.

Rijeka je tako izdržala te je slavila, a to znači da se s 26 bodova vratila na vrh ljestvice. Dva manje ima Hajduk, dok je Gorica ostala na 19 bodova i petom mjestu, koliko ima i Dinamo koji tek ima odigrati gradski derbi.