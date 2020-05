Tko ne želi, ne mora: N’Golo Kanté zbog straha od koronavirusa neće trenirati do daljnjeg

Nije svima svejedno.

N’Golo Kanté, Chelseajev veznjak, vratio se u utorak u Cobham, Chelseajevu trening-bazu u kojoj se trenira u skladu s posebnim mjerama. Kanté je po povratku odradio grupni trening, ali se u međuvremenu predomislio, odnosno odlučio je trenirati samo u vlastitom domu.

Iza takve odluke stoji, naravno, strah od koronavirusa. Klub je odluku podržao. Dakle, Kanté neće biti prisiljen trenirati s ostatkom momčadi čak i ako to bude značilo da će propustiti ostatak sezone. Ostatak sezone u Engleskoj, podsjetimo, također još uvijek visi u zraku.

N’Golo Kante 'to be allowed to miss rest of season by Chelsea if fears over coronavirus continue' as star opts out of club's latest training session. (Mail) #CFC

