Tko se još uopće i sjeća Kanea? Tottenham je u dvoboju s Manchester Unitedom upisao pobjedu

Stigao je tako do svojeg prvijenca za Spurse, otkako je prije dvije godine stigao u njihovu svlačionicu. Isto tako, još od prosinca 2021. ga nije bilo među strijelcima, kada je još bio na posudbi u francuskom Metzu. Bio je Sarr vrlo dobar i prije tog zgoditka, no ovako se još i dodatno istaknuo kao ponajbolji pojedinac na današnjem ogledu.

Pape Matar Sarr really hit the Marcus Rashford celebration against him after scoring his first #thfc goal. pic.twitter.com/Q5q44DXvbr

