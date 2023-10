To je Hviča kakvog poznajemo: Kvarachelia je upisao gol i asistenciju u novoj pobjedi za Gruziju

🇬🇪 58’ Khvicha Kvaratshkelia 😍 2-0 pic.twitter.com/tOAzZn3G3O

Ciparskog vratara matirao je u 58., dok je 24 minute poslije dodavanjem pronašao strijelca Levana Šengeliju, koji je povisio na 3-0. Inače, Gruzijci su do ovog slavlja stigli tek u drugom poluvremenu, na odmor se otišlo bez golova. Gostujući blok napokon je probijen u prvoj minuti nastavka, poentirao je Otar Kiteišvili, da bi Georges Mikautadze praktički zadnjim udarcem na dvoboju postavio konačni rezultat.

Ostala je tako Gruzija još uvijek u igri za direktnu kvalifikaciju na Euro, iako će i to posve nestati u slučaju večerašnje pobjede Španjolske nad Norveškom. No, nije to nikakav problem, jer kao osvajač jedne od skupina u trećem rangu Lige nacija ima osigurano sudjelovanje u playoffu za mjesto među sudionicima nadolazeće europske smotre.