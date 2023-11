To je ptica, to je avion… Ne, to je Haaland! Norvežanin je utrpao svoj 50. gol u Premier ligi

Liverpool, koji je imao jednu jako dobru šansu u prvom dijelu preko Darwina Núñeza, primio je gol iz jedne greške koju je dopustio — Alisson je nezgodno ispucao loptu u 27., a ona je došla u noge Nathana Akéa. Nizozemac je ostao visoko na suparničkoj polovici, sjajnim driblingom izbacio čuvare i gurnuo loptu na rub šesnaesterca do Erlinga Haalanda.

Nevjerojatnom Norvežaninu obično je dovoljna sekunda ili koji dodir, a tako je bilo i danas — Haaland je preciznim udarcem matirao brazilskog vratara i zabio svoj 50. gol u Premier ligi u 48. nastupu. Naravno, nitko u povijesti nije došao do te brojke brže od njega. Prethodni rekord držao je Andy Cole, a tih 50 pogodaka Haaland je postigao iz 88 udaraca u okvir.

Erling Haaland has reached 50 Premier League goals in fewer appearances than any other player in the competition’s history, breaking Andy Cole’s record.

Only 48 games needed. 🤖 pic.twitter.com/pOW7qpQuFD

