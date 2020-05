To je strast: vaterpolski fanatici s Danača sakupljaju memorabiliju za borbu protiv korone

Vaterpolska udruga Danče na svojim je internetskim stranicama pokrenula humanitarnu aukciju vaterpolskih memorabilija s ciljem prikupljanja iznosa od barem 20,000 kuna koji bi se potom preusmjerili u borbu protiv koronavirusa.

Hvalevrijedna ideja svodi se na ostvarivanje kontakta s vaterpolistima i ljudim iz vaterpola te zamolbu za ʻneku sitnicu iz karijere za potrebe ove aukcijeʼ. Neovisno o tome radi li se o kapicama, kupaćim gaćicama, trenirkama, majicama ili čemu već, tijek procesa zamišljen je na sljedeći način:

1. Na našim ćemo stranicama objavljivati prikupljene memorabilije, zajedno sa slikama/filmovima igrača koji ih… Gepostet von dance.hr am Freitag, 24. April 2020

Internetska stranica dance.hr objavljivat će dobivene memorabilije, zajedno sa slikama/filmovima igrača koji ih doniraju, a potom do određenog datuma prikupljati ponude za svaku od njih. Početna cijena svake memorabilije, objašnjava se, iznosi 500 kn, a sljedeća viša mora premašivati taj iznos za minimalno 100 kuna i biti zaokružena na 100 kuna. Najveći ponuđač obvezuje se u roku od tri radna dana uplatiti ponuđeno direktno u korist akcije Hrvatska protiv koronavirusa prije no što dođe do primopredaje, odnosno slanja artikla na adresu kupca.

Akcija je krenula u petak s prvom petoricom koji su se odazvali — Damir Burić poklonio je potpisanu majicu, Josip Vrlić kapicu iz sezone 2015/2016. u kojoj je Jug osvojio pet naslova i majicu Barcelonette čiji je bio član. Bivši igrač Mladosti i Primorja Marko Jelača na aukciju je stavio kapicu gruzijske reprezentacije koju je nosio na Euru ove godine, a kapicu u izlog stavlja i Maro Joković i to onu koju s kojom je predstavljao Hrvatsku na Olimpijskim igrama u Londonu. Bit će potpisana. Uključio se i Samir Barać, a najveći ponuđač postat će vlasnik njegove trenirke s atenskih Olimpijskih igara.

Svaka čast!