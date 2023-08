To je taj ‘Xaviball’: Barcelona je upisala prvu ovosezonsku pobjedu i opet ostala čiste mreže

Nije bilo pogodaka u prvom dijelu, ali domaćin je dominirao na olimpijskom stadionu, imao osam udaraca i skoro 80 posto posjeda lopte. Cádiz se odlučio praktički za bunker i kontre, a još je izraženija ta razlika u drugom dijelu. Ipak, pogoci su izostali sve do same završnice.

10 – Pedri González has scored 10 goals in LaLiga since the arrival of Xavi Hernández, seven of them with the score 0-0. Surprise. pic.twitter.com/wlORqbHIcK

— OptaJose (@OptaJose) August 20, 2023