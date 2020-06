To je to: Lewandowski je protiv Werdera potvrdio osmu uzastopnu Bayernovu titulu

U 32. kolu Bundeslige Bayern München pobijedio je u gostima Werder 1-0 i stigao do 12. uzastopne prvenstvene pobjede te tako potvrdio osmu uzastopnu titulu. Dva kola prije kraja razlika je deset bodova u odnosu na Borussiju Dortmund koja ima utakmicu manje (sutra igra s Mainzom, a u slučaju pobjede razlika će svejedno biti sedam bodova). Bayern je danas posljednjih deset minuta odradio s igračem manje, nakon što je Alphonso Davies zaradio drugi žuti karton.

30 – @FCBayernEN celebrate their 30th German championship. FC Bayern have now won 29 out of 57 titles since the foundation of the Bundesliga in 1963 – more than all other clubs combined (28). Superiority. #SVWFCB pic.twitter.com/hCztkjjT6p

— OptaFranz (@OptaFranz) June 16, 2020