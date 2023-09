To mogu samo Jetsi: Aaron Rodgers odigrao pet minuta pa doživio tešku ozljedu Ahilove tetive

Ubrzo je odvezen s terena na pretrage, Jetsi su se morali okrenuti dobro im znanom Zachu Wilsonu kao zamjeni, a on ih je na kraju nekako odveo do velike pobjede nad Billsima koji su sami sebe zakopali.

Zvjezdani vođa navale Josh Allen imao je vrlo nesigurnu utakmicu s tri bačena presijecanja čime je dobrano smanjio šanse svoje momčadi, a Buffalo je izgubio kada je neizabrani rookie Xavier Gipson vratio punt sve do njihove end zone u produžetku i time uzeo pobjedu za Jetse. Bio je to nevjerojatan način za predstaviti se u NFL-u, posebice kada uzmemo u obzir činjenicu da je Gipson tek prošlog tjedna upao u kadar njujorške franšize, ali lice njezina trenera Roberta Saleha bilo je prilično smrknuto na konferenciji za medije.

Naime, ondje je priopćio da je Rodgers po svemu sudeći pretrpio ozljedu Ahilove tetive što bi ga udaljilo s terena do ostatka sezone, a možda bi mu i završilo karijeru. Danas se čekaju rezultati magnetske rezonance, ali ne izgleda dobro.

Breaking: Robert Saleh tells us concerns with Aaron Rodgers’ Achilles. Will confirm tomorrow. But Saleh says it’s “not good”@YahooSports pic.twitter.com/VdIQFHDeKM

— Jori Epstein (@JoriEpstein) September 12, 2023