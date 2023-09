Todde, slobodno spali još jednu milijardu, možda onda upali: Chelsea izgubio od Foresta

Chelsea je danas potpuno diktirao tempo utakmice, imao posjed na svojoj strani i kružio oko Forestovih vrata, ali gotovo uvijek bez ikakvog uspjeha. Bluesi su prvo poluvrijeme proveli s 11 udaraca naspram samo tri suparnička, ali od njih je samo jedan išao unutar okvira gola. Forest nije stvorio puno prilika, ali prvu ozbiljniju koju je dočekao uspio je pretvoriti u pogodak.

A i ta je bila poklon; igrala se 48. minuta kada su Chelseajevi igrači nemarno izgubili loptu na sredini, a odlični Taiwo Awoniyi samo je gurnuo u otvoren prostor prema Anthonyju Elangi koji je pobjegao i zabio za 1-0. Bivšem igraču Manchester Uniteda otvorilo se u Forestu; poslije asistencije protiv Arsenala, sada je zabio i Bluesima.

Anthony Elanga has now scored 4 goals away from home in the Premier League:

⚽ vs. Wolves

⚽ vs. Brentford

⚽ vs. Leeds

⚽ vs. Chelsea

