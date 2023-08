Tomas: ‘Moramo biti mudriji u čuvanju vodstva. Bolno je i šokantno kad ovako primiš gol’

“Ne mogu biti zadovoljan nakon ovako ispuštene pobjede”, rekao je nakon susreta. “Kada dvije minute prije kraja na 2-1 primiš gol, to je sigurno bolno i šokantno. Nažalost, nismo zaslužili. Dobro smo otvorili utakmicu i imali neke prilike da i povećamo prednost, pogotovo u drugom poluvremenu.”

Staro nogometno pravilo kaže: kad ne zabiješ, onda te kazni.

“Primiš taj gol iz auta i uvuče se neka nesigurnost, Lokomotiva je onda preuzela konce igre i stvorila par prigoda. I onda se opet vratiš i povedeš, ali nismo ni to uspjeli sačuvati. No, to je nogomet i treba se okrenuti sljedećoj utakmici.”

Upitan je Tomas bi li možda Osijek trebao biti mudriji i drskiji kad vodi, možda malo odugovlačiti i dobiti koji žuti karton i malo ležati, ali da na kraju zadrži kasno vodstvo. “Imali smo situaciju u nadoknadi gdje je naš igrač dobio žuti karton, a sudac ga je držao vani i nije mu dao da se vrati u teren. Sigurno nas je i to poremetilo jer smo na toj strani imali manjka igrača i možda smo zbog toga primili gol. Sigurno da moramo biti mudriji, pametniji da držimo tu prednost prije kraja. Lopta mora ići iza tribina, ne smije se to događati iskusnim ekipama kao što je Osijek.” Nema mnogo vremena za žaljenje kod Osječana jer već sljedećeg vikenda na Opus Arenu stiže Dinamo i bit će to prvi derbi na novom stadionu. “Moramo se odmoriti i pripremiti za Dinamo, bez obzira na to što oni igraju u Europi. Mi moramo misliti na sebe, biti pravi i odigrati dobru utakmicu, prirediti jedan spektakl pred našom publikom i pokušati uzeti tri boda”, rekao je.

