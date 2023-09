Tomašević o Dinamovoj Skupštini: ‘Promjena statuta nužna je za kvalitetnu suradnju s Gradom’

Pola godine se čekala nova Dinamova Skupština, napokon su uz potreban kvorum izabrani novi članovi Izvršnog te Nadzornog odbora. Poraz je to za struju okupljenu oko Damira Zorića, odnosno Zdravka Mamića, njeni predstavnici nisu se jučer niti pojavili na Skupštini, dok je sada trijumfirao dugogodišnji predsjednik Mirko Barišić.

Sva ta događanja danas je na svojoj redovnoj konferenciji za medije komentirao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

“Bit ću zadovoljan kad dođe do sljedećeg koraka, a to je izmjena statuta. Više sam puta govorio, i prije i poslije izbora, kako je promjena statuta nužna za kvalitetnu suradnju Dinama i Grada Zagreba. To se nije dogodilo na ovoj, ali postoje očekivanja da će se dogoditi na sljedećoj sjednici skupštine Dinama”, poručio je odrješito gradonačelnik Tomašević.

Podsjetimo, prijedlog tog novog Statuta već je i napisan te je bio spreman za izglasavanje, no predsjednik Barišić nije ga podržao i uvrstio na ovu Skupštinu. Ostaje tako za vidjeti hoće li Barišić htjeti u njemu nešto mijenjati, jer bi prema ovom prijedlogu Skupština imala 60 zastupnika, od čega bi ih 28 izabrali članovi kluba, a što predstavlja veliki zaokret od dosadašnje politike maksimirskog prvoligaša.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se