Toni Dalić o ‘operaciji Obregón’: Znali smo da misli ozbiljno zbog 24-satnog leta do Hrvatske

Ako je netko od pandemije koronavirusa imao koristi, onda je to Jorge Obregón, Varaždinov napadač koji je u (drugom) nastavku prvenstva briljirao.

Odigrao je pet utakmica, postigao tri gola i upisao jednu asistenciju. Prometnuo se u ključnu figuru Varaždina koja bi se mogla pokazati kao prevaga u doslovno smislu, dakle kao igrač koji je Varaždinu rezervirao ostanak u HNL-u.

Obregón je Kolumbijac, ima 23 godine, u Varaždin je stigao kao slobodan igrač početkom godine, iz peruanskog Deportivo Municipala. S obzirom na to kako je odigrao spomenutih pet utakmica, pitanje je hoće li početak jeseni dočekati u Varaždinu.

Toni Dalić, direktor Varaždina i sin Zlatka Dalića, izbornika hrvatske reprezentacije, za Sportske novosti progovorio je o tome kako je Obregón završio u Varaždinu.

“Naša nas je klupska orijentacija iz poznatih razloga usmjerila na igrače određene kvalitete željne nogometne afirmacije u Europi. Tako smo angažirali Jamala Bandouha iz Saudijske Arabije, Mehdija Mehdikhanija iz Irana, pa i Jorgea Obregóna”, rekao je Dalić junior. “O njegovoj stvarnoj želji prva nam je naznaka bila da se odlučio na 24-satni let avionom do Hrvatske.”

Dalić je dodao i kako je Kolumbijac tijekom stanke naporno radio i tako dogurao do tu gdje je sada. Ugovor s Varaždinom ima do 15. lipnja 2021. godine. I iako je plan zadržati ga u Varaždinu što duže, Dalić zna da to neće biti jednostavno.

“Sudeći prema iskazanom interesu, ponuda ima i bit će ih, ali u ovom trenutku o njima uopće ne razmišljamo. A dođe li neka koja bi značila obostranu korist za klub i igrača, o njoj ćemo sigurno dobro razmisliti.”

Bit će zanimljivo.