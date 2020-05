Toplomjeri, maske i — boksačke rukavice: u Nikaragvi je sinoć održan boksački turnir

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u Nikaragvi je o infekcije koronavirusom preminulo troje ljudi. Međutim, u Managui, glavnom gradu te srednjoameričke države sinoć se — boksalo.

Ringovi su ‘zatvoreni’ gotovo svugdje u svijetu, a sinoćnja boksačka priredba u Nikaragvi, koliko god zapravo bila nepotrebna, najava je toga kako bi boks mogao izgledati u budućnosti.

Maske su nosili borci, ekipe u kutevima, suci, novinari, gledatelji i djevojke koje izlaze u ring. Borcima je, međutim, skidanje maski dozvoljeno nakon ulaska u ring. Budući da Nikaragva nije uvela mjere socijalnog distanciranja, na vaganju u petak boksači neometano odradili predstavu ‘streljanja’ jedni drugih pogledima. Doduše, tada su nosili maske…

A boxing event in Nicaragua went ahead last night.

Fighters were sprayed with disinfectant, fans had their temperature taken and had to sit at least one metre apart.

Madness! pic.twitter.com/YSAMOiPL4A

— The Sun – Boxing (@SunBoxing) April 26, 2020