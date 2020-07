Topnik koji voli bušiti Topnike: Jamie Vardy zabio je sinoć 10. gol u 10 utakmica protiv Arsenala

U 10 utakmica, zabio im je 10 komada…

Pitamo se, tko je tu Topnik, a tko topnik?

Jamie Vardy zabio je sinoć svoj 10. pogodak Arsenalu. Niti jednoj drugoj momčadi u Premier ligi nije utrpao toliko.

U svakom slučaju, Arsenal i Leicester City odigrali su sinoć na Emiratesu 1-1 u susretu 34. kola engleske Premier lige. Topnici su poveli u 21. minuti golom Pierre-Emericka Aubameyanga nakon što je Dani Ceballos dugom loptom otvorio teren Bukayi Saku.

