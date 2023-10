Torcida danas slavi svoj 73. rođendan. Čestitku je iz Poljske poslao i legendarni Lukas Podolski

Baš na današnji dan, i to uoči velike utakmice s Crvenom zvezdom, prije 73 godine osnovana je Torcida. Najvatreniji Hajdukovi navijači cijelog će vikenda slaviti svoj rođendan, pritom se diče i epitetom najstarije navijačke skupine u Europi. Čestitke dolaze sa svih strana, pa su tako čak dvije pristigle čak i iz Poljske.

Najprije su ju uputili simpatizeri Górnika iz Zabrzea, koji također nose ovo ime te su u bratskim odnosima sa splitskom Torcidom. “Sve najbolje i ustrajnost na navijačkom putu života”, napisali su Poljaci u svojoj poruci na društvenim mrežama.

No, poruku je poslao i daleko najpoznatiji nogometaš tog poljskog prvoligaša, nekadašnji njemački reprezentativac Lukas Podolski. On se u svoju rodnu zemlju vratio prije dvije godine i planirao se umiroviti na kraju sezone, no u međuvremenu je potpisao ugovor čak do ljeta 2025. godine.

Obratio se on svim Hajdukovim navijačima, odnosno Torcidi, te u poruci na poljskom jeziku uputio čestitku povodom 73. rođendana. Doduše, teško je i dešifrirati što je točno poručio, iako se riječ ‘jebenti’ jasno razaznaje. Tko zna je li to naučio tijekom odmora na našem Jadranu ili pokupio od nekog od svojih nekadašnjih suigrača…