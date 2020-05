Torcidin miljenik Ibričić gostovao je u podcastu. Tvrdi da Balkanu treba “više Mamića”

Senijad Ibričić jedna je od najvećih Hajdukovih legendi u posljednjih petnaestak godina. Autor nekolicine važnih golova, osvajač Kupa 2010. godine nakon sezone u kojoj je zabio 17 pogodaka, dobitnik nagrade Hajdučko srce kojemu je u Splitu posvećen i mural, osvajač Žute majice Sportskih novosti… Popularni Ibro u Hajduku se izgradio kao igrač i na kraju zaradio transfer u Lokomotiv iz Moskve čime je otpočela njegova svjetska avantura tijekom koje je bio u Turskoj i Iranu, a trenutno nastupa za Domžale, gdje je već tri godine.

Telesportov Saša Ibrulj u Podcastu Opsajd ugostio je bivšeg bosanskohercegovačkog reprezentativca, a u razgovoru su se izmijenile razne teme. Od probe u Monacu, preko same karijere u Splitu, reprezentaciji i Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine do sadašnjih dana u Sloveniji. No, Ibričić se osvrnuo i na odnos sa Zdravkom Mamićem koji ga je, igračevim riječima, svojedobno često zvao u Maksimir.

“S njim trenutno nemam nikakav kontakt”, otkrio je Ibričić. “Prije, kada sam odlazio u Hajduk, on me isto tada zvao i kada se sretnemo trebamo se pozdraviti. Poslije, kada sam otišao iz Hajduka, iskreno, zvao me sigurno dva-tri puta, ali rekao sam da nema tog novca niti bih sebi želio pokvariti ono što sam ostvario u Splitu. Poštujem Hajduk i volim sve u Dalmaciji, a poštujem i Dinamo kao klub. Ovo što je Mamić učinio, njega mogu ljudi voljeti ili ne voljeti, ali, ono što je napravio za hrvatski nogomet, mislim da mu treba skinuti kapu. Kamo sreće da ima više Mamića na cijelom Balkanu.”

Otkrio je Ibričić i ponešto o povratku u Split, o čemu se dugo šuškalo.

“Stvarno sam bio blizu povratku u Hajduk”, prisjeća se. “Otkad sam otišao, svaki prijelazni rok se spominjao moj povratak, imao sam želju i htio sam se vratiti ondje završiti karijeru. Hajdučko srce i mural, to ostaje vječno. Za jednog momka koji je došao iz Sanskog Mosta to puno znači. Najbliže sam bio povratku prije četiri godine kad sam završio sve svoje avanture vani i kad sam se vratio iz Irana. Bili smo blizu, sve smo dogovorili, a onda se odjednom pojavio jedan trener koji je, poznavajući ili ne poznavajući moje kvalitete htio da dođem na neke testove što ja, normalno, nisam želio prihvatiti i zatim sam otišao u Koper. Nakon toga je bilo sve teže, svaku godinu sam stariji i nema šanse da odlazim tamo i uzimam mjesto mladim igračima. Ali, Hajduk ostaje moj klub i u mom srcu.”