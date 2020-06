Torcidina poruka otjerala je Brbićevog savjetnika, a Tudoru smetaju analize Hajdukovih utakmica

Stršala je Torcidina poruka na utakmici Hajduka i Slaven Belupa dovoljno jasno da poruka stigne na adresu na koju je odaslana.

ʻPanđa odjebiʼ, pisalo je na njoj.

ʻPanđaʼ je, jasno, Renato Pandža i poruku je shvatio. Nećemo reći da je postupio sukladno napisanom, ali otišao je iz kluba nakon samo pola godine rada u njemu. Potvrdio je to predsjednik Uprave Hajduka Marin Brbić priopćenjem u kojem se navodi:

ʻKao predsjednik Uprave prihvaćam zahtjev za sporazumni raskid ugovora svog savjetnika za razvoj, strategiju i komunikacije g. Renata Pandže. Gospodina Pandžu sam pozvao da se kao vanjski konzultant pridruži mom timu isključivo temeljem njegovog obrazovanja, stručnog znanja i 25-godišnjeg radnog iskustva. On je u proteklih šest mjeseci savjesno i s maksimalnom odgovornošću posvećeno obavljao svoj posao, pokrenuo je niz projekata i stvari koje su bitne za Klub. Čvrsto stojim iza svega što je u dosadašnjem periodu napravio za Hajduk i zajedno sa svojim suradnicima učinio sam sve da zajedno s nama nastavi razvijati sve ono što smo predvidjeli u planu i programu.ʼ

ʻNo, na koncu moram prihvatiti njegovu odluku da ne želi biti teret i moguća točka razdora između navijača i Kluba. Prije svega žao mi je što se sve odvilo na ovakav način, ali g. Pandža nije želio biti problem nego rješenje koje će donijeti dodatnu vrijednost brojnim procesima koji su pokrenuti. Želimo mu svu sreću u daljnjem radu i karijeri, a vjerujemo da ćemo se zajedno radovati uspjesima Kluba u budućnosti.ʼ

Kad smo kod Hajduka i poruka, spomenimo i da se trener momčadi Igor Tudor osvrnuo na onu koju je na Instagram stavio njegov pomoćnik Jurica Vučko. Piše on da ‘nikad veći motiv u svom životu nismo imali jer lako šta se boriš protiv naših sportskih suparnika, to je normalno, nego protiv domaćih… To boli, a u biti motivira. Idemo do kraja, najlipši osjećaj, dat sve od sebe, za djetinjstvo i pripadnost. Nećete tako lako. Podrška igračima!ʼ

Tudor, prenosi Dalmatinski portal, ovako to komentira:

“On je moj veliki prijatelj. Prvi put čujem da je objavio nešto tako. Meni je to super. Mislim da je to općenita stvar. Ja ne dajem senzacionalističke naslove, ali to je činjenica. Svi koji žive ovdje znaju da ima ljudi koji ne navijaju za Hajduk zbog svojih interesića. To se lako može iščitati po tekstovima analitičara. Dobro se može vidjeti tko ruši. Kada se radi analiza onda se radi sve ono što ne valja. Mislim da je Jurica mislio na svog poznanika koji je imao šansu u Stobreču, kao trener golmana.”