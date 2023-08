Totalna ludnica: Stipićeva Riga sinoć je dvaput zabila ‘sa sirenom’ i prošla u treće pretkolo

Tako je ostalo do posljednjih pola sata, a onda je na scenu stupio apsolutni heroj regularnog dijela, Gauther Mankenda. Kongoanac je prvo u 62. minuti asistirao svom sunarodnjaku Ngondi Muzingi za 1-1, a onda je i u nadoknadi, skoro na samom kraju pogodio sjajnim udarcem sa 16 metara za 2-1 i produžetak.

WHAT A GAME!!!

Riga FC ties the aggregate on the added time and Riga FC wins the tie in the extra-time added time, you can't script this one better!!!

El Bachir Ngom with the game winner in the 122nd minute!!!

Riga FC vs Kecskemet – 3:1 (4:3 on aggregate). https://t.co/NsbPUvHrKk pic.twitter.com/oCeZKXKT3K

