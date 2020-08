Tottenham je svoju legendu Ledleyja Kinga priključio Mourinhovom stručnom stožeru

Ledley King ne može bez Tottenhama, a niti Tottenham bez njega.

Nakon što je proveo cijelu igračku karijeru u Spursima, u svom 13-godišnjem stažu ondje nosio i kapetansku vrpcu oko ruke predvodeći momčad za koju je nastupio 323 puta, a potom obnašao i ulogu klupskog ambasadora, od sljedeće će sezone Ledley King biti i jedan od pomoćnika menadžera Joséa Mourinha.

Preciznije, potvrdio je klub, priključen je stručnom stožeru prve momčadi u kojem će raditi s trenerima, analitičarima i s momčadi, ali i nadgledati rad igrača klupske akademije.

Introducing our new First Team Assistant…@LedleyKing 🙌#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2020