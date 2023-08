Tottenhamov menadžer očito smatra da nije #vrime jer je izjavio da računa na Perišića

Neće im biti nimalo lako budući da je klupska legenda Harry Kane trenutno na letu za München, ali novinare je zanimao i status hrvatskog reprezentativca. Bio je aktivan u predsezoni — štoviše, upisao je i dvije asistencije — no cijelo se vrijeme šuška o njegovu odlasku. Što se Postecogloua tiče, on Perišića ima u svojim planovima.

“Igrao je i igrao je dobro”, podsjetio je Australac. “Dugo vremena pratim njegovu karijeru, on je potpuni profesionalac, posebno kad uzmete u obzir način na koji pazi na sebe. Imao je stvarno dobru predsezonu, kako na treninzima, tako i u utakmicama. Tako da, ima budućnost sa mnom i s ovim klubom.”

🚨🎙️| Postecoglou on Perisic and his future at the club:

“He’s been playing, and playing very well. I’ve followed his career for a long time, he’s an absolute professional, the way he looks after himself, and he’s had a really strong pre-season, in games and training. So he… pic.twitter.com/T1V2sveXBK

— The Spurs Express (@TheSpursExpress) August 11, 2023