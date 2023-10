Tražite li dobru zabavu u NBA ligi? Bacite oko na Pacerse koji su krenuli utakmicom od 143 poena

Glavnu riječ u Indiani sada vodi Tyrese Haliburton koji je dobio vrlo bogat ugovor, jedan od najvećih u NBA povijesti, a kao friški NBA prvak iz Denver Nuggetsa stigao je i Bruce Brown koji bi se mogao pokazati kao veliko pojačanje. S klupe ordinira Buddy Hield, a tu je i dalje Myles Turner pa se radi o zaista napadački talentiranoj momčadi.

The Pacers scored 143 points in their win over the Wizards Wednesday, the most by any team in a season opener since 1990.

It's also 5th-most all-time.

Bruce Brown had a career-high 6 threes in his Pacers debut. pic.twitter.com/bA7KXbXo6q

