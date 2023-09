Tražite li ovosezonsku hit momčad u ligama Petice, možemo vas uputiti na sjajnu Gironu

Riječ je o poprilično malom španjolskom klubu koji nam stiže iz Girone, grada u Kataloniji od samo 100 tisuća stanovnika, a Estadi Montilivi na kojem klub igra svoje utakmice prima samo 11.800 ljudi. No, ono što Gironu odvaja od drugih malih klubova je ‘know-how’.

2017. klub je po prvi put u svojoj povijesti izborio promociju u Primeru, a iste je godine City Football Group, grupacija okupljena oko katarskih vlasnika Manchester Cityja, kupila 44 posto klupskih dionica. Osim njih, određen dio drži i Girona Football Group, grupacija koju vodi Pepov brat Pere Guardiola.

2019. Girona je opet ispala u Segundu nakon 18. mjesta, ali 2022. se vratila. I sada briljira pod Michelom, bivšim nogometašem Rayo Vallecana, a kasnije trenerom istog kluba koji je vodio i Huescu, a Gironu preuzeo 2021. na početku povratka u prvi razred.

Girona je sinoć tako u gostima svladala Granadu s 4-2 te je prvi put u svojoj povijesti nanizala četiri pobjede u elitnom španjolskom rangu, a i po prvi put je u Primeri ikome zabila četiri gola. Pobjeđuje Girona u stilu jer i prije toga doma je svladala Getafe s 3-0, a ove sezone ima na popisu i slavlje nad Sevillom.

4 – Girona have won four games in a row for the first time in their LaLiga history, scoring today four goals in an away game for the first time in the top-flight. Revelation. pic.twitter.com/0Ui7i8Q6er

— OptaJose (@OptaJose) September 18, 2023