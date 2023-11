Tražite zanimljivu momčad u ligama Petice? Možda je Mottina Bologna pravi izbor za vas

Pritom valja naznačiti da su se njegovi momci pokazali prilično žilavim zalogajem za velike talijanske ekipe; sinoć su pobijedili Lazio, a prethodno su odigrali izjednačeno s Juventusom, Napolijem i Interom. Samo ih je Milan, kao što smo već spomenuli, uspio svladati, a prošli su i u osminu finala Coppe gdje će otići u goste Nerazzurrima.

Inače, hrvatski reprezentativac Nikola Moro sinoć je dobio posljednjih 20-ak minuta, a ove sezone broji 10 nastupa za klub uz jedan pogodak.

Bologna's record in 2023-24: WWDWDWDDDWDL 🔥

10 straight unbeaten in Serie A, their longest streak since 1979-80. 🇮🇹

Thiago Motta has @BolognaFC1909en playing some great football. 😳 pic.twitter.com/uZWrp7P87T

