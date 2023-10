‘Treba stati u pravom trenutku’: Eden Hazard u 33. je godini objavio kraj svoje igračke karijere

🚨 | HAZARD RETIRES

To mark Eden Hazard's retirement, we remember his incredible 2018/19 Premier League campaign:

👕 37 apps

⚽️ 16 goals

🅰️ 15 assists

🔑 2.6 key passes p/g

💨 3.7 successful dribbles p/g (67%)

📈 7.84 avg Sofascore rating

All the best in the future, Eden. 🫡 pic.twitter.com/mYLdmfeWTz

Ta njegova epizoda u Realu neće se baš pamtiti po dobrome, u četiri sezone skupio je tek 76 nastupa u svim natjecanjima. No, zato će svima u sjećanju ostati Hazardove godine prvo u Lilleu, a potom i Chelseaju. S francuskim je sastavom osvojio naslov prvaka nakon 57 godina posta i u dva navrata proglašen igračem sezone, dok je u Londonu osvojio po dvije titule u Premier ligi, domaćim kupovima i Europa ligi.

“Posebna zahvala ide mojoj obitelji, prijateljima, savjetnicima i svima koji su bili uz mene, i u dobru i u zlu. Naposljetku, veliko hvala svima vama navijačima, pratili ste me sve ove godine, zahvaljujem vam na podršci koju ste mi davali gdje god da sam igrao. Sada je došlo vrijeme za uživanje s mojim voljenima te stvaranje novih iskustava, vidimo se uskoro izvan travnjaka“, zaključio je Hazard.