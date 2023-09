Treća sreća: Sabaljenka je nakon velikog preokreta izborila finale US Opena protiv Gauff

Druga i šesta nositeljica, Bjeloruskinja Arina Sabaljenka i Amerikanka Coco Gauff, borit će se za naslov pobjednice US Opena, nakon što su u noći s četvrtka na petak svladale svoje polufinalne suparnice, Madison Keys i Karolínu Muchovu.

Gauff je u prvom polufinalu svladala češku tenisačicu sa 6-4, 7-5, a potom je Sabaljenka spriječila američko finale pobijedivši Keys s 0-6, 7-6, 7-6.

Finalistica US Opena iz 2017. sjajno je otvorila meč. Nizala je gem za gemom ostavljajući indisponiranu Bjeloruskinju bez ikakvih izgleda i nakon pola sata igre samo ju je jedan set dijelio od još jednog sveameričkog obračuna za naslov, baš kao što je to bio i onaj koji je izgubila protiv Sloane Stephens prije šest godina.

Sabaljenka je svoj prvi gem osvojila nakon 36 minuta. Međutim, još je bila daleko od povratka u meč. Još je dalje bila kad je Keys povela s 4-2 u drugom setu, a kod 5-3 imala servis za pobjedu. I tada se odjednom na Arthur Ashe stadionu pojavila tenisačica koja će u ponedjeljak biti na čelnoj poziciji pojedinačne WTA ljestvice.

Sabaljenka je nanizala 12 poena i povela sa 6-5. Imala je i dvije set-lopte na servis Keys (15-40), ali je Amerikanka s dva asa, jednim neobranjivim servisom i dobrim napadom izborila tie-break. U odlučujućem gemu nije bilo nikakve neizvjesnosti. Sabaljenka je Keys ostavila na jednom poenu te odvela meč u treći set i u novi dan.

Na kraju je odluka o mjestu u finalu ostavljena za još jedan tie-break, s razlikom što je u ovom za pobjedu trebalo osvojiti najmanje 10 poena.

Bjeloruskinja je osvojila prva četiri, prije nego što je Keys uspjela spojiti dva poena i nakratko zaustaviti Sabaljenkin nalet. Ali Keys nije bilo spasa; Sabaljenka je ubrzo došla do šest meč-lopti. Keys je uspjela spasiti dvije, ali ne i treću.

Treće uzastopno polufinale u Flushing Mewadowsu pokazalo se sretnim za Bjeloruskinju; 2021. ju je u tri seta pobijedila Leylah Fernandez, a godinu poslije to isto ponovila Iga Świątek. Ovogodišnja pobjednica Australian Opena po drugi put u karijeri borit će se Grand Slam trofej i imati priliku začiniti uspon do svjetskog broja 1 naslovom na US Openu.

