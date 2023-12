Trener Karoglan pred Goricu: ‘To je pretendent za Europu, spremamo se maksimalno ozbiljno’

Hajduk će u subotu od 17:30 na Poljudu dočekati Goricu, bit će mu to ujedno i posljednja domaća utakmica u ovoj godini. Uz pobjedu, kao i Rijekin eventualni kiks u gostima kod Osijeka, Bijeli bi već tad mogli osigurati titulu tzv. jesenskog prvaka, odnosno ući u 2024. na prvom mjestu. No, neće im biti lako protiv ove sezone vrlo raspoložene Gorice, čega je svjestan i domaći trener Mislav Karoglan.

“Gorica je pretendent za Europu, za ovu utakmicu se maksimalno ozbiljno spremamo. Njezina momčad igra kroz pressing, tu je stvarno kvalitetna, a i primila je samo devet golova. Sviđa mi se Goričina igra, očekujem izuzetno tešku utakmicu. No, moja svlačionica je realna i s obje noge na zemlji. Kad radimo analizu, ne bavimo se samo dobrim stvarima”, započeo je Karoglan svoju tiskovnu konferenciju.

Dakako, nije mogao izbjeći pitanja o toj jesenskoj tituli, pogotovo u svjetlu toga da se ona može osigurati u posljednjoj domaćoj utakmici u 2023.

“Ajmo korak po korak. Gorica nas je dobila, ali i Dinamo te Osijek. To sve govori. Ta momčad nema neke zvijezde, ali ima balans. Dobro su posloženi, imaju glavu i rep. Što se tiče naših navijača, sjever nas uvijek gura, ali i puno ljudi nas gleda, zahvalni smo. Nadam se samo da sve njih nećemo razočarati u subotu”, dodao je.

Isto tako, među najaktualnijim su temama povratak Nikole Kalinića, koji je najavljen još prošli tjedan, kao i stanje poljudskog travnjaka. Također, bilo je nekih sumnji oko nastupa vratara Ivana Lučića, pokupio je ozljedu na gostovanju kod Istre 1961 (0-2).

“Ne znam hoće li biti kakvih radova, no teren je solidan. S Nikolom smo počeli s baznim stvarima. Kondicijski trener Šime Veršić glavni je za to, zajedno s Antonijom Plenčom. Kalinić je u procesu da u pripreme može ući u solidnom stanju. Sve ide po programu, vjerujem da će biti sve u redu. Lučić trenira odvojeno, vidjet ćemo danas. No, nema straha, Lovre Kalinić je odličan”, zaključio je trener Karoglan.