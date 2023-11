Trente, što to vidiš? City i Liverpool pokazali su da bi nas mogla čekati neizvjesna borba za titulu

City je bolje započeo utakmicu i u prvih 15 minuta konstantno pleo mrežu oko Liverpoolovih vrata, ali Redsi su potom iznenadili najboljom prilikom dotad. Darwin Núñez tako je u 16. minuti glavom tukao na dodavanje Mohameda Salaha, no Ederson je bio spreman za to i nekako je uspio iščupati loptu da ne ode pod gredu.

Cityju je to bilo upozorenje, ali ipak je poveo u 27. zahvaljujući Alissonovoj pogrešci i nekoliko ubojitih poteza svojih vedeta nakon iste. Brazilac je nezgodno ispucao loptu u 27., a ona je došla u noge Nathana Akéa. Nizozemac je ostao visoko na suparničkoj polovici, sjajnim driblingom izbacio čuvare i gurnuo loptu na rub šesnaesterca do Erlinga Haalanda.

Možete zaključiti što se dogodilo — Norvežanin je lijepom završnicom upisao svoj 50. gol u Premier ligi i opet srušio rekord tog natjecanja, a više o svemu tome možete pročitati ovdje.

Do kraja poluvremena još možemo istaknuti udarac Phila Fodena u 44. minuti s negdje 20-ak metara, no Alisson je na to bio spreman. City je jednostavno izgledao bolje, ali svi smo znali kako je Liverpool dovoljno kvalitetan i sposoban uzvratiti udarcem u bradu.

To je i pokušavao učiniti u drugom poluvremenu — City se u tom razdoblju malo povukao i prepustio nešto više igre Redsima, no njihova prva veća šansa uslijedila je tek u 72. minuti kada je Salah proigrao Núñeza na desnoj strani kaznenog prostora, a on pokušao nadmudriti Edersona šutom u njegov bliži kut. Ipak, Brazilac se nije dao tako lako prevariti i odbio je loptu u korner.

Liverpool se, doduše, nije probudio prekasno; minutu nakon što je Haaland gotovo matirao Alissona za 2-0 na dodavanje iznimno neugodnog Jérémyja Dokua (Joël Matip nekoliko se puta dobrano pomučio protiv njega), Salah je proigrao Trenta Alexander-Arnolda koji je zapucao i probio Edersona za poravnanje. Telesportov Mihovil Topić baš je danas napisao tekst o novom Trentu koji zaslužuje vašu pozornost, tim više što je Englez danas i poentirao.

Trent Alexander-Arnold has scored multiple goals against three different sides during his career:

◎ Chelsea

◎ Leicester

◉ Man City

What a huge goal that could be at the Etihad. 🤫#MCILIV pic.twitter.com/ExHg6vj9S6

— Squawka Live (@Squawka_Live) November 25, 2023