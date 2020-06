Tri boda u Udinama i novi rekord: Atalanta je na 80 golova ove sezone, najviše u klupskoj povijesti

U 28. kolu Serie A Atalanta je stigla do pobjede kod Udinesea od 3-2, odnosno do 57. boda u prvenstvu. Budući da je Roma ranije izgubila od Milana 2-0, Atalanta sada na četvrtom mjestu, zadnjem koje vodi u Ligu prvaka, ima veliku prednost od devet bodova.

Duván Zapata doveo je Atalantu u vodstvo u devetoj minuti. Zapata je sjajnu dugu loptu Papua Gómeza primio u kaznenom prostoru Udinesea i u primanju se oslobodio svog čuvara pa zabio za 1-0.

Međutim, Udinese je uspio izjednačiti relativno brzo — naravno, iz kontre. Kevin Lasagna u 31. minuti u situaciji jedan-na-jedan ubacio je loptu u mrežu za izjednačenje.

Isti je rezultat stajao na semaforu dosta dugo, do 71. minute. Luis Muriel zabio je tada prekrasan gol iz slobodnjaka s dvadesetak metara, a osam minuta kasnije zabio je i za 3-1, na još jednu Gómezovu asistenciju. ‘Projektil’ je ponovno doletio izvan kaznenog prostora. U 87. minuti Lasagna je zabio još jednom i smanjio na (konačnih) 3-2.

Atalanta ove sezone, kada je riječ o golovima, jednostavno nikoga nije ostavila ravnodušnim. U 14 utakmica ove sezone zabijala je najmanje tri gola, a Zapatin gol bio je 78. gol Atalante ove sezone u prvenstvu, čime je u toj kategoriji postavljen novi klupski rekord. Do kraja utakmice učinak je zaokružen na 80.

