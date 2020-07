Trijumfalni odlazak u suton: Pizarro nije odigrao ni minute, ali njegov Werder je ostao u Bundesligi

Gotovo je. Pada sunce, on gleda u zalazak, kopačke su obješene o klin, otvara se pivo, pali cigareta…

Claudio Pizarro na dosljedan način stavio je točku na i svoje impresivne i lude karijere. Nije odigrao niti minute u sinoćnjoj uzvratnoj utakmici doigravanja za ostanak u Bundesligi između njegovog Werdera i Heidenheima.

Završilo je 2-2, a budući da je u Bremenu bilo 0-0, Pizarrova momčad osigurala je prvoligaški status barem još jedne sezone.

U jednu ruku, šteta; jer, Heidenheim se junački borio, iako je već od treće minute autogolom gubio 1-0. Izjednačio je u 85., a nije se predao niti u 94., kada je primio gol za 1-2 i kada je bilo jasno da je san mrtav. Penalom u zadnjim sekundama drugoligaš je ostao neporažen u dvije utakmice i uzdignuta čela vraća se u 2. Bundesligu.

FT: #Heidenheim 2-2 #Werder #Bremen

(agg: 2-2) #FCHSVW

– Florian Kohfeldt and Werder Bremen remain in the #Bundesliga.

– 9/12 playoffs have now been won by the Bundesliga side since reintroduction in 2009.

– A second-division side hasn’t won a single leg in 17 attempts.

— Matt Ford (@matt_4d) July 6, 2020