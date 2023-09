Triler od skoro pet sati pripao je Zverevu protiv Sinnera, a za nagradu ide na Carlosa Alcaraza

Osmina finala muške konkurencije na US Openu donijela nam je vjerojatno i najuzbudljiviji meč na turniru. Nakon maratona od skoro pet sati i meča od pet setova, Alexander Zverev iznenadio je Jannika Sinnera te se plasirao u četvrtfinale sa 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 i 6-3 nakon četiri sata i 42 minute.

U sjajnom meču čak je Sinner je parirao po svim postotcima osvojenih poena na prvom i drugom servisu, ali Nijemac je bio bolji u ključnim trenucima. U prvom setu Zverev je prvi došao do breaka za 3-2, ali je Sinner odmah uzvratio za 3-3. No, Zverev je imao još jedno oduzimanje servisa za 5-4 pa je nakon preko sata igre poveo s 1-0.

No, to je tek početak jer Sinner je sjajno krenuo u drugi set i poveo s 3-0, ali Zverev vraća taj break zaostatka i dolazi na 3-2. No, obrnuta situacija iz prvog seta, Sinner je odmah uzvratio breakom pa je sa 6-3 izjednačio.

U trećem setu Zverev je dosta bolji i već u četvrtom gemu propušta pet break lopti, ali onda radi dva za 4-2 i 6-2 te dolazi do novog vodstva kojeg opet ispušta jer u četvrtom setu Sinner koristi jednu od šest break lopti i dolazi do 2-2.

Ušlo se zato u odlučujuću petu dionicu, a tamo je Zverev odmah prelomio i krenuo s 3-0. To je bilo dovoljno, Talijan u drugom dijelu petog seta nije ni zaprijetio pa Zverev ide u četvrtfinale gdje ga čeka Carlos Alcaraz, prvi tenisač svijeta i branitelj naslova.

Nijemac tako traži prvi prolazak do Grand Slam finala nakon 2020. i baš US Opena kada je ipak poražen, a osim toga nema finale ni naslov na najvećim turnirima osim OI i Finalsa. Sinner je opet ispao nakon maratona na US Openu jer lani je Alcaraz bio bolji u pet setova, ali tada u četvrtfinalu.