Trilogija koju priželjkujemo: Holyfield je potvrdio da pregovara s Tysonom oko njihova novog meča

Dvaput su Evander Holyfield i Mike Tyson stali jedan nasuprot drugog između konopaca i krenuli u razmjenu razornih udaraca za WBA titulu teškaškog prvaka. Oba puta borba je održana u MGM Grand Garden Areni i u obje je protiv Iron Mikea do pobjede došao The Real Deal.

Održane su u razmaku nešto većem od pola godine, druga od njih, ona u kojoj je Tyson odgrizao komadić Holyfieldova uha, prije nešto manje od 23 godine.

Kao i u slučaju ʻrecikliranjaʼ uspješnica iz nekih prošlih vremena i drugih industrija i ova boksačka sve je bliža svojoj materijalizaciji. O trilogiji govore mnogi, a svoje ideje o njoj ne skriva niti neporaženi junak prva dva rado gledana dijela.

Nostalgičari su se zagrijali s prvim snimkama Tysonova povratka u formu, a sve je poprimilo daleko veće razmjere kad je Holyfield potvrdio da bi se vratio. Govorkanja su počela, nada je oživjela. Čini se, ne bez razloga.

"His people have been talking to my people…if it could happen, then it's no problem ." — @holyfield on a potential fight with @MikeTyson.

Full interview with @MrControversy21 on The 3 Point Conversion YouTube and Facebook pages. #Boxing #evanderholyfield #miketyson #3ptcnvrsn pic.twitter.com/xNXoWLhST0

