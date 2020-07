Triput udario, triput zabio: Mario Pašalić postao je četvrti Hrvat koji je postigao hat-trick u Serie A

Znate ono kad na Fifi igrate protiv frenda koji je upravo prvi put uzeo joystick u ruke i rastavite ga, kako se to u narodu često kaže, na tvorničke postavke?

Atalanta se tako često osjeća, a večeras protiv raspale Brescije bila je posebno inspirirana. Današnju pobjedu od 6-2 možemo sažeti u jednu misao: što god je La Dea uputila prema golu, to je ušlo.

Zapravo, da preformuliramo: kad god bi Mario Pašalić zapucao prema vratima nesretnog Lorenza Andrenaccija, lopta bi odsjela u mreži.

Prvo je u drugoj minuti utrčavanjem u kazneni prostor na loptu Ruslana Malinovskog i posljedičnim udarcem postigao najbrži Atalantin gol ove sezone u Serie A, zatim mu je spomenuti Ukrajinac u 56. minuti ponovno poslao loptu u prostor nakon čega je hrvatski reprezentativac opet poentirao, a hat-trick je kompletirao samo četiri minute kasnije uslijed izgubljene lopte gostujuće momčadi i asistencije Ebrime Colleyja.

Nekadašnji Hajdukov veznjak tako je postao četvrti Hrvat koji je postigao tri gola u jednoj utakmici Serie A: prije njega to su učinili Alen Bokšić, Nikola Kalinić i Ivan Perišić. Današnjim hat-trickom popeo se do brojke od 11 pogodaka ove sezone čime je postao čak sedmi Atalantin igrač koji je ušao u ovosezonski ‘klub 10’:

SEVEN Atalanta players have now been directly involved in 10+ Serie A goals this season.

✓ Papu Gómez

✓ Duván Zapata

✓ Josip Iličić

✓ Luis Muriel

✓ Robin Gosens

✓ Mario Pašalić

✓ Ruslan Malinovskiy

𝙎𝙀𝙑𝙀𝙉 pic.twitter.com/OETkEh2Hx0

— Squawka Football (@Squawka) July 14, 2020