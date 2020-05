Troy Deeney protiv Premier lige: “Neću igrati! Ne mogu mi ništa, bio sam siromašan i prije”

Zdravlje obitelji ispred povratka na terene…

To je prkosna i odlučna poruka Watfordovog kapetana Troya Deeneyja uoči sve ozbiljnijih planova za povratak Premier lige u lipnju.

Pandemija koronavirusa i dalje nije pod kontrolom u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je umrlo više od 33 tisuće ljudi, ali Project Restart, plan klubova i lige za nastavkom prvenstva, svejedno nastavlja planove za povratak na teren.

Međutim, Deeney je trenutno jedan od najglasnijih protivnika te ideje inzistirajući da bi radije bio siromašan nego riskirao zdravlje svoje obitelji.

