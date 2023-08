Tucak: ‘Napokon je završila ova muka. Hrvatskoj nije ovdje mjesto, ali sami smo si krivi’

Nakon pobjede nad Australijom u susretu za deveto mjesto, završilo je Svjetsko prvenstvo za hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju. Nikako ne možemo biti zadovoljni nastupom Barakuda koje su nas navikle na borbu za medalje, a sada su s dva poraza u ključnim susretima pale do devete pozicije i van četvrtfinala.

Svjestan toga je i izbornik Ivica Tucak koji je zadovoljan time što se momčad od Japana oprašta pobjedama, ali zna da je ovo rezultatski podbačaj.

“Naravno da ova pobjeda nije baš zaliječila rane od ranije. I neće još dugo”, rekao je izbornik, prenosi stranica HVS-a. “Naša dužnost, kao sportaša, kao ljudi koji su pali, je bila dignuti se. Morali smo iz poštovanja prema samima sebi odraditi ovo do kraja. Jasno je mislim svakom na ovom turniru, pa i u cijelom svjetskom vaterpolu, da Hrvatskoj nije mjesto ovdje gdje smo završili.”

Ključni su bili na kraju ti porazi od Mađarske, koji su odnijeli prvo mjesto u grupi, i Crne Gore koji je na kraju svemu presudio, ali nemaju koga reprezentativci i izbornik kriviti osim sami sebe.

“Ponovit ću samo još jednom, sami smo si krivi najviše. Sve e bilo u jednoj lopti, jednom detalju, jednoj gredi. Otišlo je na suprotnu stranu, ne na našu. Analizirat ćemo pomno zašto. Spremni smo napraviti detaljnu analizu, ja sam spreman preuzeti svoj dio odgovornosti i hoću, kao i uvijek. Ono što smo trebali napraviti do kraja, biti pravi sportaši, to smo napravili s ove dvije zadnje pobjede. Život je sazdan od pobjeda i poraza, uspona i padova. Kad padneš, treba biti dovoljno jak i za dignuti se. To samo jaki mogu.”

Tucak je i prije nekoliko dana izrazio svoje mišljenje da je razigravanje za donja mjesta besmislena psihološka tortura nakon bolnog poraza, ali odradilo se i to na pravi način.

“Završila je napokon ova muka po nas koja je nama bila jako teška zadnjih četiri-pet dana”, zaključio je.