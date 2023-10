Tucak o EP-u u Izraelu: ‘Ne vidim način da se to može odigrati. Tko će pametan otići tamo?’

Hrvatska vaterpolska reprezentacija ovo će okupljanje iskoristiti kao pripreme za skorašnje Europsko prvenstvo, gdje bi trebali popraviti dojam i isprati gorak okus u ustima nakon debakla na SP-u u Japanu. Tamo su Barakude završile tek na devetom mjestu i još nisu osigurale vizu za Olimpijske igre, pa se europska smotra nameće kao nova prilika za to. Doduše, upitno je hoće li se to EP uopće i održati u Izraelu.

“U ovom trenutku nitko od nas ne zna hoće li prvenstvo biti odgođeno zbog ove ratne situacije”, rekao je izbornik Ivica Tucak, pa nastavio:

“Osobno, ne vidim nijedan način da se to može odigrati. Tko će pametan otići tamo? Tko može garantirati sigurnost, što muške, što ženske reprezentacije? Što će LEN napraviti po tom pitanju, to ne znamo, ali ono što je do nas je da napravimo dobru analizu i okrenemo se budućnosti i novim izazovima.”

Inače, tijekom ovih priprema predviđeni su zajednički treninzi i sparing-utakmice s Jugom i reprezentacijom Kanade koja će se također pripremati u Dubrovniku. U Tuckovom kadru mahom su igrači iz domaćeg prvenstva, odnosno iz dva najbolja kluba Juga i splitskog Jadrana, u inozemnim sastavima nastupaju jedino Marko Bijač (Olympiacos) te Andrija Bašić (Waspo 98 Hannover).

“Cilj ovih priprema je da analiziramo sve greške koje su bile primjetne u našoj igri na Svjetskom prvenstvu, da pokušamo čim više očistiti te loše stvari iz Fukuoke i okrenuti se prema budućnosti”, zaključio je izbornik Tucak.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se