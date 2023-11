Tudorov agent o pregovorima s Napolijem: ‘On ima principe, novac dolazi kasnije’

“Klub ima vrlo jasnu poziciju, žele trenera koji se podudara sa sustavom 4-3-3 i fokus razgovora bio je na razvijanju toga”, otkrio je za tiskano izdanje spomenutog lista. “Međutim, kod Tudora je jasno da nudi dinamičnu igru preko bokova.”

Tudor nije htio biti prijelazno rješenje za Napoli koji je tražio trenera do kraja sezone.

“Apsolutno ne, Igor želi kontekst u kojemu može dovršiti ciklus”, objasnio je Šerić. “Želi imati projekt u kojemu može biti uključen na dulje vrijeme. Nikada ne bi prihvatio sedam mjeseci.”

