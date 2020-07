Tvrda priča iz Kazana: Filip Uremović je igrač s najviše osvojenih duela u ruskom prvenstvu

Filip Uremović, 23-godišnji stopera koji je u ljeto 2018. godine stigao iz Olimpije u Rubin Kazan, odradio je vrlo dobru sezonu ruskoj Premier ligi. Njegov je klub završio na na 10. mjestu s 35 osvojenih bodova, ali razlozi za zadovoljstvo više su individualne prirode.

Uremović je u prvenstvu skupio 25 nastupa (upisao je i jednu asistenciju) i utakmice redovito započinjao u prvoj postavi. U tih je 25 nastupa izgradio reputaciju jednog od stopera pokraj kojeg se u ruskoj ligi najteže prolazi. A reputaciju je s brojkama danas potvrdila i sama liga.

Uremović je, naime, igrač koji je prošle sezone u ruskom prvenstvu osvojio najviše duela, 301 od 445, odnosno Uremović je iz duela kao pobjednik izlazio u 68 posto slučajeva.

🔝 #RPL players with the most duels in the last season ⠀ 1. Filip Uremovic 2. Rafal Augustyniak 3. Ayrton 4. Mario Fernandes 5. Roman Zobnin

Također, niti u startovima nije bio ništa lošiji. Uspješno ih je odradio 244 od 360. Prosjeku u toj kategoriji iznosi su mu devet uspješnih startova na 90 minuta.

Filip Uremovic in the last season:

💪 360 tackles attempted

💥 244 successful tackles

⏰ 9 successful tackles per 90

One of the most impassable defenders of the #RPL 👏

⠀#Rubin pic.twitter.com/TkueLsxSoV

— Russian Premier Liga (@premierliga_en) July 29, 2020