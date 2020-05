Tyrone Mings jasno i glasno tvrdi: “Premier liga se vraća zbog financija, igrače se zadnje pitalo”

I sve nam je jasno.

Premier liga dugoočekivani povratak zakazala je za 17. lipnja, a trebala bi se nastaviti zaostalim utakmicama Aston Ville i Sheffield Uniteda, odnosno Manchester Cityja i Arsenala. Za početak je zapravo, zdravstveno govoreći, zasad sve spremno — u četvrtom valu testiranja nitko nije bio zaražen, igrači treniraju i pripremaju se za povratak na posao, a preostale 92 utakmice čekaju.

Ukratko, sve je trenutno posloženo tako da ‘Projekt Restart’ uspije, a Aston Villin branič Tyrone Mings u razgovoru s Daily Mailom odlučio se osvrnuti na spomenutu ligašku inicijativu. Pritom se nije suzdržavao iskreno reći što misli…

"As players, we were the last people to be consulted about Project Restart."

Tyrone Mings has spoken on the Premier League's "financially driven" return.

More: https://t.co/i1lCeq3Jfp pic.twitter.com/sBZBfXVCXm

— BBC Sport (@BBCSport) May 31, 2020