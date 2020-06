U buksu ne ide, ali novčanik će patiti: Diego Costa kažnjen s 543.000 eura zbog porezne prijevare

Bogme, udarna postava nogometaša s poreznim nedaćama sijala bi strah i trepet kada bi se jednom našla na travnjaku…

Atléticov as Diego Costa proglašen je krivim na sudu u Madridu zbog izbjegavanja poreza u iznosu od 1.1 milijun eura, javlja ESPN. Shodno tome, kažnjen je sa šest mjeseci zatvora koje zbog španjolskih zakona neće morati služiti, ali je i dobio novčanu kaznu od 543.208 eura.

Breaking: Diego Costa has been fined €543,208 and handed a six-month prison sentence for tax fraud, although under Spanish law he will not serve jail time: https://t.co/HvsLGchy9D pic.twitter.com/dn4E4s8htD

— ESPN FC (@ESPNFC) June 4, 2020